المدينة المنورة 11 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 8 ديسمبر 2019م واسنظمت إدارة العمليات بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي , زيارة إلى غرف العمليات بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز وذلك للتعاون المشترك وتبادل الخبرات معهم .وتأتي هذه الزيارة , استمرارًا لتطوير سبل التعاون بين وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والجهات الأخرى .وأوضح مدير إدارة العمليات حسن بن سعيد الصاعدي أنه تم خلال الزيارة الاطلاع على التقنيات الحديثة المستخدمة في مجال المراقبة ومعرفة كيفية إدارة العمل في غرف عمليات المطار .//انتهى//14:11ت م0091