عام / وكالة المسجد النبوي تنظم زيارة لغرف العمليات بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة
الأحد 1441/4/11 هـ الموافق 2019/12/08 م واس
المدينة المنورة 11 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 8 ديسمبر 2019م واس
نظمت إدارة العمليات بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي , زيارة إلى غرف العمليات بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز وذلك للتعاون المشترك وتبادل الخبرات معهم .
وتأتي هذه الزيارة , استمرارًا لتطوير سبل التعاون بين وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والجهات الأخرى .
وأوضح مدير إدارة العمليات حسن بن سعيد الصاعدي أنه تم خلال الزيارة الاطلاع على التقنيات الحديثة المستخدمة في مجال المراقبة ومعرفة كيفية إدارة العمل في غرف عمليات المطار .
//انتهى//
14:11ت م
0091