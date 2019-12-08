بريدة 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسأطلقت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم منصة خاصة بتقديم الاحتجاج ، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني رغبةً في مواكبة التحولات الرقمية وتحقيقاً للتطلعات المنشودة.وأوضح مدير الإدارة القانونية في الغرفة فراس اليحيى أن إطلاق المنصة يأتي في إطار حرص الغرفة على تطوير العمل وتسهيل كافة الإجراءات وتحويلها إلكترونياً بهدف سرعة الإنجاز وتمكين المنتسبين من الاستفادة من الخدمات المقدمة في كل زمان ومكان.وبين أن تقديم الاحتجاج سابقاً يتطلب المرور على 7 خطوات وأنظمة تستغرق من طالب الخدمة 20 دقيقة، وتم تطوير العمل واختصار الوقت والآليات حتى أصبحت 120 ثانية ويتم تقديم الطلب النهائي إلكترونياً من خلال موقع الغرفة .يذكر أن غرفة القصيم ستطلق في القريب العاجل موقعها الإلكتروني في حلته الجديدة مواكبةً للتحولات التقنية ويحتوي على عدة خدمات وميزات.// انتهى //14:12ت م0092