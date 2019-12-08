الدمام 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واستعقد أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع جمعية وئام الخيرية بالدمام غدًا بحضور معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، ورشة العمل التعريفية للمرصد الحضري الإقليمي للمنطقة الشرقية، التي يشرف عليها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشرقية ، وذلك على مسرح أمانة المنطقة الشرقية بمشاركة الجمعيات الخيرية العاملة بالمنطقة ، وذلك ضمن الشراكة بين المرصد الحضري الإقليمي للمنطقة .وستتضمن الورشة التعريف بالمرصد وأهميته ونشأته، من خلال العرض التعريفي الذي سيقدمه مدير المرصد الحضري في أمانة المنطقة الشرقية المهندس عبدالله الأحمد.كما سيقدم خبير المراصد والمستشار الفني الدكتور كمال عبدالعزيز عرضاً للمؤشرات الحضرية ، فيما سيقدم خبير المراصد ومدير مشروع المرصد الحضري الإقليمي الدكتور محيي الدين أحمد هواري نبذة عن القضايا التنموية الخاصة بالمؤشرات المرتبطة بالجمعيات الخيرية ودور شركاء التنمية، فيما ستشتمل الورشة على نقاش مفتوح للحضور مع المشاركين في الورشة .// انتهى //14:15ت م0093