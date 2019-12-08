الدمام 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم, رئيس مجلس الغرف السعودية النائب الأول لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، يرافقه النائب الأول السابق للاتحاد عبدالرحمن العطيشان، ورئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي.ونوه سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - للقطاع الخاص من دعمٍ واهتمام، مبيناً أن القطاع الخاص شريك هام ومحوري في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، مشيراً إلى أن سقف الطموح لا زال عالياً، مما يتوجب على جميع القطاعات الحرص على العمل الممنهج، وتعزيز البناء المؤسسي.وأوضح سمو أمير المنطقة أن القطاع الخاص في المنطقة شهد نمواً متواصلاً، بجهود كبرى الشركات، كما أسهمت هذه الجهود بتعزيز أهمية المنطقة باعتبارها نقطة ربط بين المملكة ومختلف الدول، مؤكداً أهمية العمل التكاملي بين دول مجلس التعاون الخليجي، متمنياً لمنسوبي الاتحاد التوفيق.من جهته أعرب رئيس مجلس الغرف السعودية النائب الأول لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على ما تفضل به سموه من كلمات توجيهية وحرصه على تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة، وتوجيهاته الكريمة بتفعيل العمل المشترك .// انتهى //14:21ت م0095