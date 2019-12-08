مسقط 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 04ر4026 نقطة منخفضًا بـ 9ر2 نقطة وبنسبة 07ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 89ر4028 نقطة.وبلغت قيمة التداول مليونًا و998 ألفًا و302 ريال عماني منخفضة بنسبة 3ر17% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و417 ألفًا و384 ريالًا عمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 073ر0% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 41ر19 مليار ريال عماني.// انتهى //14:29ت م0097