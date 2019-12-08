الرياض 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسهنأ معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض بمناسبة الثقة الملكية بتعيينه أميناً للمنطقة ، متمنياً له دوام التوفيق والسداد .جاء ذلك خلال زيارة قام بها معاليه لسمو أمين المنطقة جرى خلالها مناقشة عدد الموضوعات التي تهم منطقة الرياض وفق توجيهات سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه لتنفيذ التوجيهات السامية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ .// انتهى //14:30ت م0098