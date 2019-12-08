القريات 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسأُقيمت بمتوسطة القريات اليوم, ورشة العمل الثالثة لمراجعة الاختبارات الدولية والتحصيلية التي تستهدف المعلمين وينفذها قادة المدارس في مدارسهم, بحضور مدير تعليم محافظة القريات الدكتور محمد بن عبد الله الثبيتي ومساعديه.وانطلقت الورشة بالقرآن الكريم وعدد من مشاركات الطلاب، ثم ألقى المشرف التربوي المشرف على ورشة نواتج التعلم بمدرسة القريات طارق الجهني كلمة، رحب فيها بالحضور, منوهاً بما تنتجه هذه الورشة من أفكار ورؤى بين المعلمين، تصب جميعها في مصلحة الطلاب والطالبات.بعدها ألقى مدير تعليم القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، كلمة أكد فيها أهمية نواتج التعلم ومخرجات التعليم المتميّزة، وذلك لما تملكه وزارة التعليم من طموح بهذا الصدد، مشيرًا إلى أننا نملك القدرات والخبرات والطاقات التي تؤهلنا لذلك، ولدينا ثقة كبيرة في الميدان التعليمي، بتضافر الجهود والمواصلة في التدريب والتطوير، مقدماً شكره لكل من أسهم في نجاح أعمال هذه الورشة وجميع ما سبقها من ورش، التي يُنتظر أن نرى ثمار توصياتها ومخرجاتها في القريب العاجل، داعيًا للجميع التوفيق والسداد.بعدها تداول المشاركون في الورشة ما لديهم من أفكار ومداخلات حول دور الورشة في النهوض بالعملية التعليمية، وجرى عرض نتائج الاختبارات الدولية والوطنية والتحصيلية، وإجراءات المعالجة المتوقعة ودور القيادات في دعم نواتج التعلم، إضافة إلى وضع تصور مقترح عن الدور الإيجابي للقادة، وأساليب تشخيص نواتج التعلم، وكذلك معرفة واقع التحصيل وبناء الخطط العلاجية.// انتهى //14:33ت م0100