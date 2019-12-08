الرياض 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسنظمت جمعية كيان للأيتام ، أمس، اللقاء الودي الثاني للعضوات الفاعلات ، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية سمها بنت سعيد الغامدي، و معالي نائب الرئيس المكلف نورة الفايز وعضوات مجلس الإدارة وعضوات الجمعية الفاعلات ومنسوباتها.ويهدف اللقاء إلى التعارف والتقارب بين عضوات الجمعية وعضوات مجلس الإدارة، وتبادل الآراء والأفكار والقضايا حول دورهم في تحقيق أهداف الجمعية في تمكين أبنائها وبنائهم ليكونوا أعضاء فاعلين بالمجتمع.ورحبت رئيس مجلس الإدارة بالجميع ، شاكرة لهم كل ما قدموه من دعم مادي ومعنوي لجمعية كيان ، معربة عن أملها بالاستمرار بالعطاء بالوقت والمال والجهد والأفكار. ثم تكلمت عن الجمعية ومشاريعها وأنشطتها ومشاركاتها وانجازاتها خلال الفترة الماضية وتطلعاتها للأفضل في ظل الاستراتيجية الجديدة التي ستسير عليها الجمعية.وثمنت الغامدي الثقة الغالية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-، لتمكين المرأة السعودية من المشاركة في تسيير عجلة النماء والرقي ، موضحة أن المرأة السعودية لا تنقصها القدرة والكفاءة، مبينة أن الواقع أثبت قدرتها على الإبداع والمنافسة الشريفة في شتى المجالات حتى حازت على السبق. مشيرة إلى أن الأيتام من ذوي الظروف الخاصة هم مسؤوليتنا جميعا وكلنا يسعى لتمكينهم وبنائهم وإعطائهم الفرص المناسبة ليكونوا فاعلين في المجتمع.ثم تحدث أعضاء مجلس الإدارة عما قدموه من جهود وعمل مثمر للجمعية وأبنائها الأيتام وعن تطلعاتهم في الفترة القادمة .//انتهى//15:45ت م0129