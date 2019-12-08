بريدة11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، تعازيه ومواساته لأسرة وذوي عبدالله بن محمد الدغيم مدير عام الحقوق بإمارة المنطقة سابقاً ـ رحمه الله ـ.جاء ذلك في زيارة لمنزل الفقيد بمحافظة عنيزة , التقى خلالها أبناء وأسرة الفقيد وعددا من أقاربه وذويه ، سائلاً سموه الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.من جانبه قدمت أسرة الدغيم شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم على مواساته ومشاركته لهم في هذا المصاب الجلل ، سائلين الله العلي القدير أن يكتب لسموه الأجر والمثوبة.// انتهى //15:54ت م0134