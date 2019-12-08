الباحة 11 ربيع الأخرة 1441هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، نسخة من تقرير مشاركة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في موسم حج العام الماضي ، كما تسلم سموه تقريراً مماثلاً عن منجزات وأعمال الفرع بالمنطقة للفترة الماضية .جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ وسام بن أحمد القاسم ، الذي قدّم لسموه شرحاً عما تضمنته التقريران من منجزات وأعمال ومناشط الرئاسة وفرعها بالمنطقة .وأكد سمو أمير المنطقة على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو وولي عهده الأمين - حفظهما الله - على تطبيق تعاليم ديننا الإسلامي، وعلى كل ما فيه خير للوطن وأبنائه، مبيناً أهمية الدور الذي تقوم به الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أعمال ومهام وشعيرة النصح والإرشاد في المجتمع، وضرورة المشاركة في تقديم برامج وأنشطة هادفة وفاعلة للشباب والفتيات تسهم في رفع تحصينهم الفكري.من جهته, أعرب القاسم عن شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة على حفاوة الاستقبال, مؤكداً أن توجيهات سموه ستكون عوناً له بإذن الله في تأدية الدور المهم لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.حضر الاستقبال وكيل امارة المنطقة المكلف احمد بن صالح السياري.// انتهى //15:56ت م0135