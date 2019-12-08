عام / أكثر من 33 ألف مستفيد من حملة تطوعي صحة القصيم
الأحد 1441/4/11 هـ الموافق 2019/12/08 م واس
بريدة 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واس
اختتم التجمع الصحي بمنطقة القصيم، مساء أمس السبت مبادرات التطوعية التي بلغت أكثر من 550 مبادرة بمشاركة قرابة 3000 كادر متطوع , واستفاد من برامجها العلاجية والتوعوية والوقائية قرابة 33 ألف مستفيد، بعد أن نفذوا مبادراتهم داخل وخارج المنشآت الصحية بالمنطقة تحت شعار " تطوعي صحة " . وكان التجمع الصحي بالقصيم ، قد استبق انطلاقة المبادرات بحصر أعداد الكوادر الصحية المتطوعة ، وإيجاد البرامج الصحية ذات الاحتياج والمرتبطة بالمجتمع والتركيز على التنوع والشمولية في البرامج المستهدفة بالمبادرات التطوعية وأهمية الانتشار الجغرافي بالمبادرات وتوزيع الفرق الطبية المتطوعة على الميادين والمراكز التجارية والمتنزهات البرية .
وبين التجمع الصحي بالقصيم أن المبادرات روعي في تنفيذها عدة مسارات تتضمن الجوانب العلاجية والوقائية والتوعوية ، حيث بلغ عدد المرضى المستفيدين من المبادرات التطوعية للعمليات الجراحية بالمستشفيات 69 عملية جراحية ، فيما استفاد من 965 مريضا من مبادرات العيادات الاستشارية ، وكان عدد المستفيدين من البرامج الوقائية للتحصين ضد الإنفلونزا الموسمية قد بلغ 11941 مواطنا ومقيما ، فيكا كانت مبادرات فحص الأمراض المعدية لـ 228 مواطنا ، والفحوص المخبرية لـ 1148 مواطنا ، وعيادات الأسنان الاستشارية لـ 363 مريضا .
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