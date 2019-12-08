بريدة 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واساختتم التجمع الصحي بمنطقة القصيم، مساء أمس السبت مبادرات التطوعية التي بلغت أكثر من 550 مبادرة بمشاركة قرابة 3000 كادر متطوع , واستفاد من برامجها العلاجية والتوعوية والوقائية قرابة 33 ألف مستفيد، بعد أن نفذوا مبادراتهم داخل وخارج المنشآت الصحية بالمنطقة تحت شعار " تطوعي صحة " . وكان التجمع الصحي بالقصيم ، قد استبق انطلاقة المبادرات بحصر أعداد الكوادر الصحية المتطوعة ، وإيجاد البرامج الصحية ذات الاحتياج والمرتبطة بالمجتمع والتركيز على التنوع والشمولية في البرامج المستهدفة بالمبادرات التطوعية وأهمية الانتشار الجغرافي بالمبادرات وتوزيع الفرق الطبية المتطوعة على الميادين والمراكز التجارية والمتنزهات البرية .وبين التجمع الصحي بالقصيم أن المبادرات روعي في تنفيذها عدة مسارات تتضمن الجوانب العلاجية والوقائية والتوعوية ، حيث بلغ عدد المرضى المستفيدين من المبادرات التطوعية للعمليات الجراحية بالمستشفيات 69 عملية جراحية ، فيما استفاد من 965 مريضا من مبادرات العيادات الاستشارية ، وكان عدد المستفيدين من البرامج الوقائية للتحصين ضد الإنفلونزا الموسمية قد بلغ 11941 مواطنا ومقيما ، فيكا كانت مبادرات فحص الأمراض المعدية لـ 228 مواطنا ، والفحوص المخبرية لـ 1148 مواطنا ، وعيادات الأسنان الاستشارية لـ 363 مريضا .// انتهى //15:56ت م0136