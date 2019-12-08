جيزان 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، العقيد عبدالله بن أحمد العقبي ، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه قائداً للقوة الخاصة لأمن الطرق في المنطقة .ورحب سمو أمير المنطقة بالعقيد العقبي متمنياً له التوفيق في مهام عمله الجديد في ظل ما يلقاه جهاز الأمن ورجاله من دعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، وبمتابعة دائمة من سمو وزير الداخلية ومدير الأمن العام، منوهاً بدعم القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ لجميع القطاعات الأمنية, وكل ما يضمن أمن وسلامة الوطن والمواطن والمقيم ، مثمنًا الجهود الأمنية التي يقدمها رجال أمن الطرق بالمنطقة ومحافظاتها، موجهاً سموه بمضاعفة الجهد وبذل المزيد من العطاء لخدمة الدين ثم الملك والوطن.من جانبه أعرب مدير القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة, وما استمع إليه من توجيهات, وما تجده قوة أمن الطرق بالمنطقة ومن متابعة دائمة من قبل سمو أمير المنطقة وسمو نائبه راجياً من الله تعالى العون والتوفيق للجميع.//انتهى//15:58ت م0139