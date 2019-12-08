لندن 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسحذر مكتب الأرصاد الجوي البريطاني من قدوم عواصف قوية تصل سرعتها إلى 90 كلم,ساعة إلى المناطق الساحلية لمقاطعة ويلز.وأصدر مكتب الأرصاد تحذيراً من الدرجة الثانية من موجة العواصف التي تبدأ مساء اليوم وحتى مساء غد, متوقعًا أن تأثر على حركة السير والمواصلات مع انقطاع جزئي للتيار الكهربائي خصوصاً في المناطق الجنوبية والغربية من المقاطعة.// انتهى //16:02ت م0140