الرياض 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسأصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) عبر موقعها الرسمي اليوم، تقرير نتائج مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد 2019م، الذي يهدف إلى توفير بيانات ومؤشرات حديثة عن نشاط الاتصالات وتقنية المعلومات مما يساعد متخذي القرار بالإلمام بكافة البيانات الاحصائية اللازمة، إضافةً إلى إيجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها كأساس موثوق لإجراء الدراسات والبحوث لنشاط تقنيات المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد، وتزويد الباحثين والدارسين والمهتمين بالبيانات الإحصائية عن نشاط تقنيات المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد لاستخدامها في مجال البحوث والدراسات العلمية التي تساهم في إبراز وتطوير النشاط في المملكة، فضلاً عن إجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية لنشاط تقنيات المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد.ووفقاً لنتائج المسح وعلى صعيد الأسرة، فقد بلغت نسبة الأسر التي لديها إمكانية النفاذ إلى الإنترنت 92.77%، وبلغت نسبة الأسر التي يتوفر لديها خط هاتف ثابت بالمسكن 27.07%، أما نسبة الأسر التي يتوفر لديها هاتف متنقل فبلغت نسبتهم 99.27%، وبلغت نسبة الأسر التي يتوفر لديهم جهاز حاسوب في المسكن 53.41%، وأخيراً الأسر التي يتوفر لديها جهاز تلفزيون وَمذياع بلغت نسبتهم على التوالي 92.95% وَ20.57%، وذلك من إجمالي الأسر في المملكة.أما على صعيد الأفراد، فبلغت نسبة الأفراد 15 سنة فأكثر الذين يستخدمون الحاسوب 46.48%، وبلغت نسبة الأفراد 15 سنة فأكثر الذين يستخدمون الإنترنت 88.60%، فيما بلغت نسبة الأفراد 15 سنة فأكثر الذين يمتلكون الهاتف المتنقل 96.74%، أما الذين يستخدمون الهاتف المتنقل فبلغت نسبتهم 96.97%، وذلك من إجمالي سكان المملكة 15 سنة فأكثر.// انتهى //16:03ت م0142