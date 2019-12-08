عرعر 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسشارك فريق سواعد شمالية التطوعي بالحدود الشمالية التابع للدفاع المدني، خلال الثلاث الأيام الماضية ، بفعاليات الحملة التوعوية لأخطار السيول التي نظمتها جامعة الحدود الشمالية بالتعاون مع عدة جهات حكومية وأهلية ، وذلك بعرعر مول .وضم المعرض المصاحب للحملة جناحًا لكل جهة من الجهات المشاركة قدم فيه ممثلوها شرحًا عن مهماتهم ودورهم التوعوي والتثقيفي في درء المخاطر والتعامل مع الحالات الطارئة وإجراءات الدعم والإسناد والإسعاف والإخلاء وتكامل عملهم مع مراكز العلاج عند حدوث الحالات الجوية المتقلبة ووقوع الكوارث البيئية وتشكل السيول في المناطق المنخفضة.// انتهى //16:54ت م0172