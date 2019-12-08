دبي 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسانطلقت اليوم فعاليات الأسبوع الثاني لبرنامج "اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر" للدفعة الخامسة الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي ومعهد دبي القضائي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة, بمشاركة أفراد من دول مجلس التعاون الخليجي.ويهدف البرنامج إلى إعداد نخبة مؤهلة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية، للتعامل بكفاءة ومهنية عالية مع كل ما يندرج تحت اسم " مكافحة الاتجار بالبشر".ويناقش البرنامج في أسبوعه الثاني البعد الإجرائي في قضايا الاتجار بالبشر، وجريمة الاتجار بالبشر والمواثيق الدولية المعنية بها، وآلية التعرف على ضحايا هذا النوع من الجرائم وكيفية دعمهم.// انتهى //16:56ت م0174