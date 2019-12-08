المفرق / إربد 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإيوائية والمتمثلة بأطقم الأواني المنزلية وملحقات المائدة على اللاجئين السوريين في الأردن، استفاد منها 1,483 أسرة موزعة في محافظتي المفرق وإربد.وتأتي هذه المساعدات في إطار السعي الدائم من المركز لتلبية مختلف احتياجات اللاجئين السوريين بهدف تخفيف معاناتهم خلال الأزمة التي يمرون بها.//انتهى//16:57ت م0175