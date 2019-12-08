الرياض 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسسلمت الهيئة العامة للاستثمار اليوم, رخصة استثمارية صناعية بقيمة 120 مليون دولار لشركة BRF البرازيلية لمنتجات الدواجن، التي تُعد من أكبر مُصدري الدواجن في العالم.وجرى تسليم الرخصة في حفل أقامته الهيئة بهذه المناسبة في مقرها بالرياض, بحضور محافظ هيئة الاستثمار المهندس إبراهيم العمر, ووكيل المحافظ لجذب وتطوير الاستثمار سلطان مفتي, والمهندس محمد الجنيني مدير عام القطاع الصناعي، وسفير جمهورية البرازيل الاتحادية السيد مارسيلو نينا، إضافة إلى نائب رئيس شركة BRF فادي فلفلي, ونائب الرئيس أيقور مارتي.وتأتي أهمية هذه المناسبة في سياق إسهام هيئة الاستثمار في توطين صناعة الدواجن، وزيادة القدرة الاستيعابية للمملكة كمصدّر لها في المنطقة، حيث ستبدأ شركة BRF وفقًا لتسلمها الرخصة؛ ببناء وتشغيل مصنعها في المملكة، إذ تعتزم الشركة بدء وتوسعة أعمالها عبر اتخاذ السوق السعودي مركزًا لها، لتنطلق منه للمنافسة في السوق المحلي وأسواق المنطقة.وأكد معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار, أن البيئة الاستثمارية في المملكة تشهد نشاطًا كبيرا على مختلف القطاعات الاستثمارية المستهدفة من بداية عام 2019، منوهًا بإصدار الهيئة لأكثر من 800 رخصة استثمارية حتى الربع الثالث من العام بلغت نسبة المشاريع المشتركة منها مع مستثمرين محليين 33%، لافتاً النظر إلى حرص هيئة الاستثمار في تسهيل بدء ممارسة الأعمال للمستثمرين في السوق السعودي، وتطوير الفرص الاستثمارية التي تقدمها القطاعات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة كافة، إضافة إلى إبراز هذه الفرص الاستثمارية عالميًّا.يُشار إلى أن شركة BRF كانت قد وقعت مع هيئة الاستثمار مذكرة تفاهم خلال فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي انعقد في أواخر شهر أكتوبر الماضي، حيث أعلنت الهيئة عن احتضان هوية "استثمر في السعودية" توقيع 26 مذكرة تفاهم تجاوزت قيمتها 20 مليار دولار، تضمنت عددًا من النشاطات الاستثمارية في مختلف القطاعات الاستراتيجية، أبرزها قطاع الطاقة والمياه، وقطاع الدواء والخدمات اللوجستية والبتروكيماويات والتقنية، إضافة إلى قطاع ريادة الأعمال والابتكار.// انتهى //16:59ت م0176