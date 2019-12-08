الجوف 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسجرى اليوم توزيع 1,500 سلة غذائية للمتضررين في مديرية الخب والشعف بمحافظة الجوف، استفاد منها 9,000 شخص، نفذها ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.ويأتي ذلك في إطار سعي المركز لتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية لأبناء الشعب اليمني الشقيق.//انتهى//17:01ت م0177