شيشاوة 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسأجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في منطقة شيشاوة بالمملكة المغربية أمس، 132 عملية جراحية منها 54 للرجال و 78 للنساء ، وذلك خلال اليوم الثالث للحملة، ليصل إجمالي العمليات المنفذة حتى الآن 307 عمليات.وتأتي هذه الحملة المقدمة من المركز بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون في المغرب وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.//انتهى//17:01ت م0178