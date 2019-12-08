القاهرة 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية وعمليات شراء من قبل المستثمرين العرب والمصريينوسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات مستوى 695.2 مليار جنيه بخسارة قدرها 4.1 مليارات جنيه، فيما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق نحو 2.9 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت 955 مليون جنيه.وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" على تراجع نسبته 0.94% ليسجل 13493.69 نقطة، وفقد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" نسبة 0.51% لينهي التعاملات عند مستوى 523.79 نقطة.كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.73% مسجلاً 1372.9 نقطة.// انتهى //17:02ت م0179