اجتماعي / الحملة الطبية لمركز الملك سلمان للإغاثة لمكافحة العمى في بنجلاديش تجري 164 عملية جراحية في مدينة بوغرا
الأحد 1441/4/11 هـ الموافق 2019/12/08 م واس
بوغرا 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واس
أجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة بوغرا بجمهورية بنجلاديش خلال اليومين الأولين 164 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء، وكشفت على 6,300 مراجع، وجرى صرف 5,998 قطرة عيون و751 شريطا علاجيا وتوزيع 2,386 نظارة طبية.
وتأتي هذه الحملة المقدمة من المركز بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة وفقا للاتفاقية التي وقعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.
//انتهى//
17:02ت م
0180