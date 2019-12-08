بوغرا 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسأجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة بوغرا بجمهورية بنجلاديش خلال اليومين الأولين 164 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء، وكشفت على 6,300 مراجع، وجرى صرف 5,998 قطرة عيون و751 شريطا علاجيا وتوزيع 2,386 نظارة طبية.وتأتي هذه الحملة المقدمة من المركز بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة وفقا للاتفاقية التي وقعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.//انتهى//17:02ت م0180