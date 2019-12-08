الرياض 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسينظم مكتب التربية العربي لدول الخليج بالتعاون مع المركز الوطني لأبحاث الموهبة والإبداع "جامعة الملك فيصل" غداً، الورشة التدريبية الخاصة بـ "مهارات النشر في المجلات المصنفة في ISI في مجال العلوم الإنسانية"، وذلك ضمن سلسلة الورش التثقيفية التي تستهدف أعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الدراسات العليا والباحثين في المجال التربوي، في مقر مكتب التربية العربي لدول الخليج بحي السفارات بمدينة الرياض.وتهدف الورشة التدريبية التي يقدمها مدير المركز الوطني لأبحاث الموهبة والإبداع بجامعة الملك فيصل الدكتور عبدالرحمن بن عيسى الليلي، إلى تزويد المتدربين بالمهارات والفنيات التي تساعدهم على النشر في مجلات ذات معامل تأثير عالي ومصنفة في ISI في العلوم الإنسانية، إلى جانب استعراض فنيات الكتابة الأكاديمية المتوقعة من المجلات المصنفة في ISI، وفنيات التعامل مع القارئ الدولي والمحكمين، وكيفية التعامل مع الورقة البحثية بعد النشر.وأوضح مدير إدارة المعلومات في مكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور محمد الشريكة أن الورشة تأتي مكملة للورشة السابقة "ورشة الإحصاء في البحوث التربوية" والتي استهدفت تعزيز مهارات الباحثين والتربويين المهتمين في البحوث التربوية.// انتهى //17:30ت م0184