الرياض 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسحقَّق نادي الصقور السعودي إنجازات عدَّة - خلال الموسم الثاني من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور - من خلال ظهور إنتاجات أدبية وثقافية على مستوى المملكة خصوصًا والخليج عمومًا، إذ يشارك عدد من الصقَّارين الذين يمتلكون موهبة الشعر، والذين قضوا ليالي المهرجان الشتويَّة على دفء قصائد الشعراء، إذ ورثوا الصقارة والشعر من آبائهم وأجدادهم، محافظين بها على الثقافة والتراث في الجزيرة العربيَّة.ويشارك الصقَّار والشاعر ناصر بن جابر الودايع المري في المهرجان بعدد من الصقور، فيما يستغل هذه المناسبة بتأليف القصائد، وإنشاد الشعر - وقلَّما نجد مَن يمتلك موهبة مزدوجة - مكتسباً هذه الموهبة منذ الصغر حينما كان يقضي وقته في البرّ مع طيره، والعلاقة الرابطه بينهما، مما جعلته يقول بيتًا شعريًّا في طيره: "الطير أحبه حب وصقارتي غير،،، والطير أحبه حب ومحبتي غير،،،، وحبي لحب الطير قدم وجزالة".ويُعبِّر الصقَّار ناصر المري عن مشاعره تجاه الصقور بالمتناقضة، إذ تكون مليئة بالشغف والاعتزاز والفخر عند فوزه بالملواح، وفي المقابل هذه المشاعر سرعان ما تنقلب إلى الحزن والخسارة إذا فقد الصقَّار صقره بالهرب، أو الضياع، أو بالموت؛ ممَّا يتسبَّب بكسر قلب الصقَّار، ودخوله بحالة من الحزن والاكتئاب قد تستمر لوقت طويل.ويمثِّل الشاعر حالة أدبيَّة متفرِّدة، موظِّفًا قصائده للدفاع عن مشاعره تجاه صقوره، ومقيمًا الحجَّة على مَن لم يتذوَّقوا هواية فن الصقور التي جاب بها الخليج العربي شرقه وغربه، وجنوبه وشماله، متغنِّيًا بها، وشاديًا ألحانها بالمناسبات والمحافل، مؤكِّدًا أنَّ الحالة الشعريَّة المرافقة للصقَّار بمثابة نعمة قد لا يحظى بها أيُّ شاعر آخر.وقال : "إنَّ الشاعر الصقَّار يحظى بميزة الحديث مع صقره، ومشاركته أفراحه وأحزانه، فهذا الطير صديق في الوحدة، وشريك في لقمة العيش، وليس كثيرًا عليه أن يكون صديقًا بالشعر والقصائد التي يشعر بها الشاعر"، مضيفًا: "تمكَّنتُ من إحراز الألقاب بسبب قربي من طيري، وإحساسي العالي به ممَّا ينعكس على أدائه بتحقيق النتائج المتقدِّمة".وعن اللقاءات التي يوفِّرها المهرجان، أشاد بالعلاقة الطيِّبة مع زملائه من الشعراء والصقَّارين، مشيرًا إلى أنَّ المهرجان يتيح فرصة كبيرة له ولزملائه من الاجتماع لمدَّة زمنيَّة أطول، فاتحًا المجال أمامهم على التنوُّع بالتعرُّف على الذائقة الفنيَّة لشعراء الخليج خلال فعاليات المهرجان التي تستمر 16 يومًا.// انتهى //18:18ت م0199