الرياض 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسنال "شهاب" لقب الصقر الأسرع في أشواط مسابقة الملواح 400 متر لليوم الثامن في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، إذ شهدت منافسات اليوم إقامة ثلاثة أشواط لفئة حر قرناس للملَّاك السعوديين، شارك فيها أكثر من مئتي صقر.وفاز بالمركزين الأول والثاني من الشوط الأول - الذي أُقيم اليوم لفئة حر قرناس للملَّاك السعوديين صقران باسم (عماش) - المركز الأول لصاحبه عبدالله بن عموش بن عبدالله آل حفيظ الصخابرة، بمدة 23.298 ثانية، فيما كان (عماش) الآخر للصقَّار فيصل محمد علي العبدة، وقطع الأربعمئة متر بمدة 23.592 ثانية، فيما حقق المركز الثالث الصقر (نوماس) للصقَّار تركي بن محمد بن مبارك الرماني بمدة 23.669 ثانية.أمَّا الشوط الثاني للفئة ذاتها فكانت مراكزه الأولى من نصيب:المركز الأول: الصقر (دهيمان)، للصقَّار سعد بن سعود مفرج السبيعي، بمدة 20.697 ثانية.المركز الثاني: الصقر (مزعل)، للصقَّار محمد بن عايض بن علي الغيثات المري، بمدة 21.267 ثانية.المركز الثالث: الصقر (مرزوق)، للصقَّار سالم بن جابر بن علي الغيثاني المري، بمدة 21.270 ثانية.وأُقيم شوط ثالث للفئة ذاتها وفاز فيه:المركز الأول: الصقر (شهاب)، للصقَّار مرضي بن صالح بن خلف التومي الشمري، بمدة 19.229 ثانية.المركز الثاني: الصقر (بارود)، للصقَّار عبدالله بن عبدالعزيز بن محمد الدعيج، بمدة 19.355 ثانية.المركز الثالث: الصقر (فريد)، للصقَّار محمد علي محمد الغيثات المري، بمدة 19.452 ثانية.ووفقًا لنظام مسابقة الملواح فإنَّ المهرجان يُكرِّم الفائزين الثلاثة الأوائل في كل شوط، فيما ينال أصحاب المراكز العشرة الأولى جوائز ماليَّة، ويتأهل أصحاب المراكز السبعة الأولى للأشواط النهائيَّة ضمن كأس الملك عبدالعزيز.// انتهى //18:27ت م0200