ثقافي / افتتاح معرض إبداع ٢٠٢٠ بتعليم نجران
الأحد 1441/4/11 هـ الموافق 2019/12/08 م واس
نجران 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واس
دشنت الإدارة العامة لتعليم نجران ممثلةً بإدارة الموهوبات اليوم ، معرض إبداع2020، بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية سراء بنت سعيد الشهراني وعدد من المشرفات وقائدات ومنسقات الموهوبات بالمدارس والطالبات المشاركات ، وذلك بمقر إدارة الموهوبات .
واستهل اللقاء بكلمة مساعدة الشؤون التعليمية أشادت فيها بموهبة الطالبات المتميزات وأوصتهن بالحرص على تنمية مواهبهن و الالتحاق ببرامج ومشاريع موهبة ، مثنيةً على جهود إدارة الموهوبات.
وأوضحت مديرة إدارة الموهوبات فاطمة آل مستنير آلية اختيار المشروع ودراسته وجمع البيانات وتوثيقها والمراجع المعتمدة ، متمنيةً التوفيق للمشاركات .
واطلعت مساعدة الشؤون التعليمية على المشاريع المشاركة واستمعت إلى شرح الطالبات لفكرة مشاريعهن وطموحاتهن .
واشتمل العرض الافتتاحي على حفل خطابي قدمته طالبات الثانوية ١٦ ، واختتم البرنامج بتكريم مشرفات الموهوبات والمنسقات والطالبات المشاركات .
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18:42ت م
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