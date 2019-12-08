نجران 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسدشنت الإدارة العامة لتعليم نجران ممثلةً بإدارة الموهوبات اليوم ، معرض إبداع2020، بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية سراء بنت سعيد الشهراني وعدد من المشرفات وقائدات ومنسقات الموهوبات بالمدارس والطالبات المشاركات ، وذلك بمقر إدارة الموهوبات .واستهل اللقاء بكلمة مساعدة الشؤون التعليمية أشادت فيها بموهبة الطالبات المتميزات وأوصتهن بالحرص على تنمية مواهبهن و الالتحاق ببرامج ومشاريع موهبة ، مثنيةً على جهود إدارة الموهوبات.وأوضحت مديرة إدارة الموهوبات فاطمة آل مستنير آلية اختيار المشروع ودراسته وجمع البيانات وتوثيقها والمراجع المعتمدة ، متمنيةً التوفيق للمشاركات .واطلعت مساعدة الشؤون التعليمية على المشاريع المشاركة واستمعت إلى شرح الطالبات لفكرة مشاريعهن وطموحاتهن .واشتمل العرض الافتتاحي على حفل خطابي قدمته طالبات الثانوية ١٦ ، واختتم البرنامج بتكريم مشرفات الموهوبات والمنسقات والطالبات المشاركات .// انتهى //18:42ت م0201