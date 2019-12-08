الطائف 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسنقل معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز ، وسمو نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ـ حفظهم الله ـ لذوي شهيد الواجب إبراهيم مجرشي ، الذي استشهد بالحد الجنوبي.وسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.وأعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف لأداء واجبه،سائلين المولى عز وجل أن يحفظ قيادة هذه البلاد وأن يديم الأمن والأمان والرخاء واستقراره.// انتهى //18:44ت م0203