نجران 11 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسنظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران اليوم ،دورة تدريبية وتعريفية عن المبيدات الزراعية ، وذلك بمقر الفرع.وأوضح نائب مدير الفرع المهندس، مسفر بن حسين آل حشيش أن الدورة التي تستهدف المزارعين والفنيين الزراعيين والمهندسين، تهدف إلى التعريف بالمبيدات الزراعية وأنواعها والتوعية بأنظمتها ، والتدريب على الممارسات الزراعية الصحيحة، والتعريف بالبطاقة الاستدلالية للمبيدات، إلى جانب إرشاد العاملين في مجال الزراعة عن أهمية الاستخدام الآمن للمبيدات وبيان أضرار ومخاطر استخدام المبيدات وكيفية تجنبها والبدائل المتاحة وكيفية التعامل مع أضرارها.//انتهى//18:46ت م0204