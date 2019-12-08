تبوك 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسدعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك منسوبيها للمشاركة في جائزة خليفة التربوية بدورتها الــ13 التي تعني بالتميز التربوي في عدة مجالات.وأهاب المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري بمنسوبي ومنسوبات الإدارة للمشاركة في الجائزة, لافتاً الانتباه إلى أن المشاركة في مثل هذه الجوائز يثري المتميزين والمتميزات ويصقل تجاربهم وممارساتهم التربوية بما ينعكس على زملائهم في الميدان التعليمي وبالتالي تحفيزهم على المشاركة في مختلف الجوائز التربوية، مؤكداً رعاية تعليم تبوك للمتميزين في مختلف المجالات التعليمية والتربوية والإدارية وتقديم الدعم لهم.من جهته أفاد مدير مركز التميز الدكتور خالد العنزي أن فئات الجائزة المتاحة لمواطني الوطن العربي المشاركة فيها هي فئة الشخصية التربوية الاعتبارية، والمعلم المبدع ، والبحوث التربوية، والتأليف التربوي للطفل، والمشاريع والبرامج التعليمية المبتكرة ، مشيراً إلى أن آخر موعد للتسجيل إلكترونياً هو الاثنين 5 / 5 / 1441هـ , وترسل نسخة من المشاركات بعد التسجيل على ايميل مركز التميز : tmayuztuu@gmail.com.// انتهى //18:54ت م0206