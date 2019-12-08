الرياض 11 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 8 ديسمبر 2019م واساستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال، وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.// انتهى //19:27ت م0213