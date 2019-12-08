الرياض 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واستنطلق يوم الخميس المقبل مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية بمشاركة صقارين من داخل المملكة وخارجها يتنافسون على مدى 3 أيام للظفر بالجوائز التي بلغت 3 ملايين ريال.ويتم تحديد الفائز من خلال 4 معايير هي "تناسق الطول واللون" , و"أجزاء الجسم", و"دقة الريش", و"الاصطفاف", حيث ستشمل المنافساتيذكر أن المنافسات تشمل إقامة 5 أشواط, حيث يقام يوم الخميس شوطان للفئتين حر من حر فرخ ، وحر من حر قرناس، ومثلهما يوم الجمعة للجير بيور، للفرخ والقرناس، فيما يقام الشوط الخامس والأخير يوم السبت لفئة الحر قرناس, حيث خصص لكل شوط جوائز بمبلغ 600 ألف ريال "بواقع 300 ألف و200 ألف و100 ألف ريال لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى على التوالي.// انتهى //19:30ت م0214