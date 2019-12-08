الرياض 11 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 8 ديسمبر 2019م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، رئيس مجلس العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد هاس.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.حضر اللقاء، وكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور سعود بن صالح كاتب.// انتهى //19:31ت م0215