سكاكا 11 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 8 ديسمبر 2019م واسدشن مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي اليوم برنامج "واثق" في دورته الثالثة لتأهيل قيادات الصف الثاني، وإعداد كفاءات قادرة على القيام بالأدوار القيادية ودفع التنظيم الإداري إلى أعلى درجة من التميز.وأوضح الدكتور الغامدي أن البرنامج ينسجم مع متطلبات رؤية المملكة 2030 في ظل تطوير الأداء والاستجابة لمتطلبات العمل، والذي يعمل على تطلعات الإدارة في تأهيل منسوبيها وتهيئتهم للمواقع القيادية مستقبلاً بإذن الله، مبيناً أن برنامج "واثق" من البرامج النوعية بالإدارة ويجمع بين التنظير والتطبيق، بما يقدمه من مواد علمية نوعية مثل البحث الاجرائي وملازمة القائد، وقراءة كتاب ويمتد إلى فصلين دراسيين، ويضم نخبة من المدربين والقيادات سواء داخل الإدارة أو خارجها.وتطلع مدير تعليم الجوف أن يحقق هذا البرنامج الأهداف المرجوة في إعداد وتأهيل قيادات الصف الثاني، لتتاح لهم فرص إدارية لإدارة كثير من الإدارات داخل الإدارة.من جانبه، أوضح أمين أمانة إدارات التعليم بمنطقة الجوف منور بن حويطي السرحاني أن البرنامج يستهدف قيادات الصف الثاني من التربويين والإداريين، ويستمر لمدة فصلين دراسيين، ويشتمل على العديد من البرامج التدريبية وورش العمل ولقاءات مع قيادات، إضافة إلى تولي المتدربين قيادات الإدارة المرشحين منها لمدة أسبوع تحت إشراف مدير الإدارة.// انتهى //19:34ت م0216