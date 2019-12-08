الخبر 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسنظمت الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء بالتعاون مع كلية طب الأسنان بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أمس، حملة "سكرك علينا"، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالعزيز التركي، ‏ووكيل كلية جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للدراسات والتطوير الدكتور سليمان شاهين، والمشرف العام على الحملة الدكتور مشالي الشريف.وأوضح التركي، أن الحملة استهدفت أعضاء "نادي الابتسامات الحلوة" من الأطفال المصابين بالسكر من النوع الأول، التي حضرها اكثر من ٢٠٠ طفل مصاب وعائلاتهم، لافتاً إلى أهمية هذا التعاون المثمر بين الجمعية والكلية لخدمة المستفيدين وأطفال السكري والتركيز عليه.وأشار إلى أن هذه الفعالية تثقيفية ترفيهية بهدف التوعية عبر الترفيه بإجراءات الوقاية وكيفية التعايش مع مرض السكري لدى الأطفال، مبيناً أن الحملة اشتملت على 12 ركنا للأطفال منها: ركن الثقافة الغذائية على نموذج "طبق السكري"، ركن الرسومات والألعاب الذكية، ركن الرياضة والثقافة البدنية، تعريف لأحدث طرق قياس لسكر الدم واجهزة الفحص، كيفية تنظيف الأسنان، وركن قياس كتلة الجسم بالنسبة للأطفال البدناء، وركن استشارات طبية تحت اشراف طبيبات غدد صماء للأطفال.من جهتها أفادت المدير التنفيذي للجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء خديجة منصور، أن الفعالية شهدت إقبالاً مكثفاً وتفاعلاً ملفتاً من قبل الزوار، لا سيما الأطفال المصابين وأولياء أمورهم الذين استمتعوا بالعروض الترفيهية المقدمة، وتعرفوا ومن خلال التجربة العملية على أهم الإجراءات التي تضمن للأطفال المصابين الحفاظ على سلامتهم وصحتهم أثناء الاصابة.وقدمت المدير التنفيذي للجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء خديجة منصور شكرها لطلاب كلية طب الاسنان بجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل، على حسن التنظيم والتفاعل عبر الأركان التثقيفية والتي أثنى عليها ذوو الأطفال والجهات المشاركة.// انتهى //19:37ت م0217