لندن 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسدعت بريطانيا الحكومة العراقية إلى حماية المتظاهرين السلميين ومحاسبة المسؤولين عن حالات العنف المفرط ضد المدنيين بعد أنباء عن سقوط عدد من الضحايا أثناء احتجاجات يوم الجمعة الماضية.وقال السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكلي - وفقاً للموقع الرسمي للخارجية البريطانية - : "أدين قتل المتظاهرين السلميين في بغداد ليلة أمس"، مقدمًا تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء للجرحى.وطالب هينكلي الحكومة العراقية ببذل المزيد من الجهود لحماية المتظاهرين واتخاذ الإجراءات العاجلة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.// انتهى //19:48ت م0218