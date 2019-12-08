الرياض 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك اليوم في مقر الهيئة، اجتماعه الرابع للعام 2019م برئاسة معالي وزير المالية رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.واستعرض المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وآخر المستجدات المتعلقة باستراتيجية الجمارك السعودية، بالإضافة إلى مناقشة خطة الهيئة في عملية التحول واستعراض أداء ونتائج العديد من البرامج والمبادرات في جميع مجالات العمل الجمركي.// انتهى //19:49ت م0219