الخرطوم 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسعقد المجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية "الآسبو" اجتماعه رقم 102 اليوم بالخرطوم لمناقشة تقرير الإدارة العامة عن نشاطها خلال المدة الفاصلة بين اجتماعي المجلس التنفيذي رقم 101 والحالي 102.واستعرض المدير العام للاتحاد المهندس عبد الرحيم سليمان خلال الاجتماع حصيلة إنجازات المجلس في المدة بين الاجتماعين 101 و102 من خلال البرامج والأنشطة التي نفذت - كمًّا وكيفًا - وخطط التدريب على مدار السنة ومواكبة التطور التكنلوجي والحرص على تغطية الأحداث الرياضية وسن تشريعات تكفل له الحق في تلك التغطيات، فضلاً عن ندوات في مختلف الاختصاصات, مبينًا أن الاتحاد سيُصدر كتابًا يحوي كل الأنشطة التي نفذت خلال هذه المدة.وشكر عبد الرحيم اللجان الدائمة لاتحاد إذاعات الدول العربية ولحكومة السودان ممثلة في وزارة الثقافة والإعلام لاستضافتها اجتماعات "الآسبو" والاحتفال بيوبيله الذهبي.// انتهى //19:55ت م0220