بانغول 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسأعلن الرئيس الغامبي دما بارو مقتل 60 من مواطنيه في غرق قارب بعرض المياه الموريتانية، متعهدًا بمعاقبة المسؤولين عن هذا الحادث الذي وصفه بـ"المأساة الوطنية".وتعهد في خطاب بثّه التلفزيون الغامبي بتعزيز محاربة تهريب البشر، داعيًا الشباب الغامبي إلى البقاء في بلاده من أجل استغلال المقدرات الاقتصادية في غامبيا.وكان الرئيس السنغالي ماكي صال قد أعلن عن مقتل 13 من مواطني بلاده في غرق القارب، داعيًا إلى ضرورة وضع حد للهجرة غير الشرعية.وكانت موريتانيا قد أعلنت قبل أيام عن غرق قارب في شواطئها كان على متنه 180 من المهاجرين غير الشرعيين غالبيتهم من غامبيا والسنغال.// انتهى //20:10ت م0222