القاهرة 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واستأهل فريق أسوان إلى دور الـ 16 ببطولة كأس مصر لكرة القدم، بعد فوزه على فريق طنطا بركلات الترجيح بنتيجة (5 - 4)، بعد انتهاء وقت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب أسوان، في ختام منافسات دور الـ 32 للمسابقة.ومن المقرر أن يواجه فريق أسوان في دور الـ 16 فريق الاتحاد السكندري الذي تأهل على حساب نادي النصر بالفوز عليه بهدف دون رد.// انتهى //20:24ت م0224