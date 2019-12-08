مدريد 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واستغلب فريق ريال بيتيس على ضيفه أتلتيك بلباو بثلاثة أهداف مقابل هدفين اليوم ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإسباني لكرة القدم.وأتاح هذا الفوز لبيتيس التقدم إلى المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة ، فيما بقي بلباو سادسا برصيد 27 نقطة .وتستكمل اليوم المباريات المتبقية من المرحلة، بلقاء ليغانيس وضيفه سلتا فيغو، وحلول إشبيلية الثالث ضيفا على أوساسونا.// انتهى //20:32ت م0226