لندن 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسقاد المهاجم جايمي فاردي فريقه ليستر سيتي إلى فوز بنتيجة 4 - 1 على مضيفه استون فيلا بتسجيله ثنائية ضمن منافسات المرحلة 16 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم ، ليبقي الضغط على ليفربول المتصدر .وحقق ليستر انتصاره الثامن على التوالي في الدوري رافعا رصيده إلى 38 نقطة ، مبقيا على فارق النقاط الثمان مع ليفربول ومبتعدا بفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي الثالث ، بعد خسارة الأخير على ملعبه أمام غريمه يونايتد 1-2 أمس السبت.وفي مباراة أخرى عاد فريق شيفيلد من تأخر أمام مضيفه نوريتش ليفوز عليه بنتيجة 2-1، فيما حصل السيناريو نفسه مع نيوكاسل الذي خرج بالفوز أمام ضيفه ساوثامبتون.// انتهى //20:33ت م0227