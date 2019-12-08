سنابس 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واستُنظّم جمعية البر الخيرية في سنابس بمحافظة القطيف،غدًا محاضرة بعنوان "الإستراتيجيات المعرفية في التعلم والتعليم" في مقر اللجنة بسنابس ، ضمن برامجها وأنشطتها الثقافية.وتتضمن محاور المحاضرة، مفهوم ونماذج الإستراتيجية المعرفية، والإستراتيجيات المتعلقة بالعمليات المعرفية، وبالمتعلم، كذلك آليات تفعيل الإستراتيجيات المعرفية في التدريس العلاجي.// انتهى //20:49ت م0233