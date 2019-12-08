ثقافي / "الإستراتيجيات المعرفية في التعلم والتعليم" محاضرة بجمعية البر بسنابس
الأحد 1441/4/11 هـ الموافق 2019/12/08 م واس
سنابس 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واس
تُنظّم جمعية البر الخيرية في سنابس بمحافظة القطيف،غدًا محاضرة بعنوان "الإستراتيجيات المعرفية في التعلم والتعليم" في مقر اللجنة بسنابس ، ضمن برامجها وأنشطتها الثقافية.
وتتضمن محاور المحاضرة، مفهوم ونماذج الإستراتيجية المعرفية، والإستراتيجيات المتعلقة بالعمليات المعرفية، وبالمتعلم، كذلك آليات تفعيل الإستراتيجيات المعرفية في التدريس العلاجي.
// انتهى //
20:49ت م
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