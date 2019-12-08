رام الله 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسأكد المبعوث الصيني الجديد للشرق الأوسط السفير تشاي جيون، اليوم، رفض بلاده كل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة لضم الأغوار الفلسطينية وتهويد البلدة القديمة من مدينة الخليل.وأضاف المبعوث الصيني في لقاء صحفي بمقر السفارة الصينية في مدينة رام الله، أن على إسرائيل أن توقف كل إجراءاتها التي من شأنها تصعيد العنف في الأرض الفلسطينية، ومن بينها التوسع الاستيطاني وما يجري في القدس.وفيما يتعلق بالقرارات الأمريكية أحادية الجانب، قال المبعوث الصيني، "في الفترة الأخيرة تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالتنمر بالعلاقات الدولية وتعتدي على العدالة الدولية، وتعمل بشكل أحادي، ما ألحق صدمات متلاحقة بعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، مضيفًا أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بومبيو حول شرعنة الاستيطان في الضفة الغربية مخالفة لكل القوانين الدولية.وفيما يتعلق بمبادرة السلام الصينية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط التي أطلقها الرئيس الصيني مؤخرًا، قال إن "موقف الحكومة الصينية ثابت تجاه القضية الفلسطينية، والمجتمع الدولي توصل إلى تفاهمات مهمة وأهمها مبدأ حل الدولتين والأرض مقابل السلام والقرارات الأممية ذات الصلة، وبصفتي مبعوثًا خاصا لعملية السلام سأبذل قصارى جهدي لدفع عملية السلام للأمام وأعزز التواصل مع الأطراف المعنية" كافة.// انتهى //20:52ت م0234