القاهرة 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسعقد مكتب البرلمان العربي اليوم في القاهرة اجتماعًا، برئاسة رئيس البرلمان الدكتور مشعل بن فهم السلمي، وحضور نواب رئيس البرلمان العربي ورؤساء اللجان الدائمة في البرلمان العربي.وقال رئيس البرلمان العربي في تصريح بعد الاجتماع: "إن مكتب البرلمان ناقش عددًا من الموضوعات، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في الدول العربية التي تشهد عدم استقرار أمني وسياسي، وبحث سبل تحرك البرلمان العربي بشأنها"، موضحًا أن المكتب ناقش تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في العراق ولبنان في ضوء الاحتجاجات الشعبية التي لا تزال تشهدهما، إضافة إلى الأوضاع في اليمن بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وتطورات الأوضاع الأمنية في سوريا بعد العدوان التركي على شمال شرق سوريا والتطورات السياسية بعد إعلان تشكيل اللجنة الدستورية.وأشار السلمي إلى أن مكتب البرلمان العربي استعرض تطورات الأوضاع في دولة ليبيا بعد الدعوة التي أطلقها البرلمان العربي وتضمنها قراره بتاريخ 31 أكتوبر 2019م دعمًا للعملية السياسية والتنفيذ الكامل لمبادرة الأمم المتحدة التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي في أكتوبر 2017م بشأن الأزمة الليبية، مفيدًا بأن الاجتماع استعرض الإطار العام للتقرير الذي سيصدره البرلمان العربي عن الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان للعام 2019م، واعتماد دراسة عدد من مشروعات القوانين العربية الموحدة والوثائق التي يعمل البرلمان العربي على إصدارها في دور الانعقاد الحالي.وأضاف أن مكتب البرلمان العربي تابع أيضًا ترشيحات أعضاء البرلمان العربي عن البرلمانات الوطنية في الدول التي شهدت مؤخرًا انتخابات تشريعية وهي دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التونسية وسلطنة عُمان.// انتهى //21:00ت م0235