رام الله 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 374 من الفلسطينيين من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية خلال شهر نوفمبر الماضي، من بينهم 66 طفلا، و6 نساء.وأشارت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين)؛ ضمن ورقة حقائق صدرت عنها اليوم،إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت 137 فلسطينيا من مدينة القدس، و42 فلسطينيًا من محافظة رام الله والبيرة، و70 فلسطينيًا من محافظة الخليل، و22 فلسطينيا من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم 43 فلسطينيًا ، فيما اعتقلت 12 فلسطينيًا من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم 15 فلسطينيًا، و7 فلسطينيين من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت 5 فلسطينيين ، وفلسطينيين اثنين من محافظة سلفيت، وثمانية من محافظة أريحا، إضافة إلى 11 فلسطينيين من غزة.وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى نهاية شهر نوفمبر 2019 قرابة 5000، منهم 38 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال نحو200 طفل، والمعتقلين الإداريين أكثر من 450، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة 90 أمرًا إداريًا بين جديد وتجديد لأوامر صدرت سابقًا.// انتهى //21:07ت م0239