محايل 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسدشن محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم معرض التوعيه بالرضاعة الطبيعية بحضور مدير المراكز الصحية المشرف على المستشفى العام محمد بن زيد عسيري وذلك بمركز الغنيم التجاري .وتجول الفلقي داخل المعرض واستمع لشرح مفصل عنه ، ومايحتويه من وسائل وكتب توعويه ومطويات ثقافيه ، ويهدف المعرض إلى تقديم النصائح للأمهات عن الإرضاع الطبيعي وعرض فوائده للأم والطفل ، ويهدف الشعار لهذا العام لرفع الوعي التثقيفي بأهمية الرضاعة الطبيعية بين الأمهات العاملات حيث إن المرأة العاملة تواجه تحديات كبيرة من أهمها حاجتها إلى الدعم والمساندة لكي تنجح في العمل وفي قيامها بمهامها وتربية أبنائها ومن ذلك الرضاعة الطبيعية لأطفالها.//انتهى //21:17ت م0240