بريدة 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسشاركت جمعية التنمية الأسرية بمدينة بريدة "أسرة" في ملتقى رابطة التطوع ، الذي رعى انطلاقته صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، وأقيم في مركز الملك خالد الحضاري خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين.واستعرضت جمعية أسرة خلال مشاركتها أبراز أهداف وحدة التطوع التابعة لها، التي جاء في مقدمتها استهدافها للمتطوعين بإشراكهم في تنفيذ أنشطة وبرامج الجمعية، واستقطاب الكفاءات العلمية والاجتماعية في خدمة المجتمع من خلال الجمعية، وبناء المهارات والقدرات لدى المتطوعين في ممارسة العمل الاجتماعي.وبين الدكتور السيف أن الجمعية شاركت في هذا الملتقى التطوعي الهام الذي يلتقي فيه عدد كبير من المهتمين في المجال التطوعي والخدمي ، لعرض بعضاً من الجهود والمشاركات التي قامت بها الجمعية من خلال وحدة التطوع ، مشيراً إلى أن التطوع يمثل الركيزة الأساسية لكل عمل اجتماعي وخيري لخدمة هذا البلد المعطاء ، التي تدعم وتؤيد العمل الاجتماعي من خلال رؤية المملكة 2030 .وأكد مدير عام جمعية أسرة سعيهم لتطوير هذه الخدمة لتقدم خدماتها للمتطوعين وتبرز الأعمال الكبيرة التي تبذل في منطقة القصيم من المتطوعين ومحبي الخير لخدمة كل محتاج للمساعدة أو الدعم بشتى المجالات ، سائلاً الله التوفيق وأن تحقق هذه الوحدة الأهداف المرجوة منها خدمةً للتطوع والمتطوعين والمتطوعات في منطقة القصيم.// انتهى //21:22ت م0242