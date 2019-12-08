نجران 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسنفذت الإدارة العامة لتعليم نجران ممثلةً بإدارة تطوير الموارد البشرية اليوم دورة تدريبية بعنوان "برنامج الجداول الإلكترونية Excel" ، بحضور ٣٤ متدربة ، وذلك في مقر الإدارة.واشتمل البرنامج على عدد من المحاور منها كيفية إنشاء جداول إلكترونية بصورة سهلة وميسّرة ، وإجراء العمليات الحسابية على الجداول ، والتعامل معها ، والتعديل عليها ، وطرق القيام بالجدول الحسابي الخاص والتعرف على مكونات ورقة العمل، ومميزات برنامج Excel، وتبويباته ومهامه ، وتطبيق عملي على جميع أجزاء البرنامج .// انتهى //21:23ت م0243