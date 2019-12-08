إسلام آباد 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسأكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان التزام بلاده بدعم التعاون الإقليمي بين الدول الأعضاء في رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي "سارك" لتحقيق الاستقرار في المنطقة.وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء في إسلام أباد اليوم بمناسبة الذكرى السنوية لـ"يوم ميثاق سارك" الذي يصادف الثامن من ديسمبر كل عام بأن باكستان تسعى دائمًا إلى تعزيز دور ونشاط رابطة سارك لجعلها منظمة فاعلة لتحقيق التعاون الإقليمي على أساس المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء.وقال عمران خان إن باكستان تؤمن في أن التقدم والازدهار يعد أساساً لتحقيق البيئة السلمية والآمنة في جنوب آسيا، حاثًا الدول الأعضاء في "سارك" على بذل جهود مخلصة وجادة لاستكشاف الإمكانية الحقيقية لتحقيق التنمية وتقدم المنطقة.// انتهى //21:52ت م0245