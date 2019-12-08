القاهرة 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسفاز فريق هوكي الشرقية المصري بلقب بطولة إفريقيا للرجال للمرة الـ25 في تاريخه عقب فوزه اليوم على نظيره سموحة السكندري بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، على ملعب هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.ونجح فريق هوكي الشرقية للرجال في الوصول للمباراة النهائية بعدما خاض الفريق خمسة لقاءات خلال البطولة نجح في الفوز بجميعها.// انتهى //22:12ت م0246